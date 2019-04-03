Т. Надаль: Рафаэль не теннисист. Он – травмированный человек, играющий в теннис

Тони Надаль, дядя и бывший тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля, прокомментировал работу племянника с Карлосом Мойей, который работает в качестве его нынешнего тренера.



«Я очень положительно оцениваю сотрудничество Рафы и Карлоса. Главное то, что они уважают друг друга. Рафа желает продолжать играть, несмотря на все свои физические проблемы, – это решающий фактор.



Сколько он ещё будет играть? Никто не знает. Возможно, ещё два или три года. В целом Рафаэль не теннисист. Он – травмированный человек, который играет в теннис», – цитирует Тони Cinco Dias.

В текущем сезоне Надаль провёл 13 матчей, из которых выиграл 11. Свой последний матч испанец провёл в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.