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Т. Надаль: Рафаэль не теннисист. Он – травмированный человек, играющий в теннис

Т. Надаль: Рафаэль не теннисист. Он – травмированный человек, играющий в теннис
Теннис / ATP

Тони Надаль, дядя и бывший тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля, прокомментировал работу племянника с Карлосом Мойей, который работает в качестве его нынешнего тренера.

«Я очень положительно оцениваю сотрудничество Рафы и Карлоса. Главное то, что они уважают друг друга. Рафа желает продолжать играть, несмотря на все свои физические проблемы, – это решающий фактор.

Сколько он ещё будет играть? Никто не знает. Возможно, ещё два или три года. В целом Рафаэль не теннисист. Он – травмированный человек, который играет в теннис», – цитирует Тони Cinco Dias.

В текущем сезоне Надаль провёл 13 матчей, из которых выиграл 11. Свой последний матч испанец провёл в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

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