Соболенко — о титулах в Индиан-Уэллсе и Майами: играть в паре не так уж сложно

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала успешное выступление в парном разряде в нынешнем сезоне. В дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс она выиграла турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.

«В парном разряде ты можешь прибавить в некоторых вещах, которые затем помогут в одиночке. К тому же приятно оставаться на турнире подольше, наслаждаться атмосферой, проводить матчи и не выключаться из игры, ощущая давление. Мы старается жить каждым моментом и наслаждаться им.



Играть в паре весело! Давления меньше, чем в одиночном разряде. Ты больше наслаждаешься игрой. После турнира в Майами я хорошо себя чувствую. Играть в паре не так уж сложно. Нет, нет, я имею в виду, что двигатся и бегать надо меньше, чем в одиночке. Поэтому кажется, что игра даётся легче", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.