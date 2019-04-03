Севастова и Гёргес не сумели выйти в третий круг на турнире в Чарльстоне

Американские теннисистки Тэйлор Таусенд и Джессика Пегула вышли в третий круг турнира в Чарльстоне.

В матче второго круга Пегула в двух сетах нанесла поражение четвёртой сеяной, Анастасии Севастовой из Латвии, со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Пегула дважды подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Севастова не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

Пегула сравняла счёт в личном противостоянии с Севастовой в официальных матчах – 1-1.

Таусенд нанесла поражение немке Юлии Гёргес (7) – 6:4, 7:6 (7:0). За 1 час 45 минут теннисистки подали по 2 эйса. Таусенд не упустила обе возможности взять обе возможности взять подачу соперницы, а Гёргес реализовала только один брейк.