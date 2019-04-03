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Севастова и Гёргес не сумели выйти в третий круг на турнире в Чарльстоне

Севастова и Гёргес не сумели выйти в третий круг на турнире в Чарльстоне
Теннис / WTA

Американские теннисистки Тэйлор Таусенд и Джессика Пегула вышли в третий круг турнира в Чарльстоне.

В матче второго круга Пегула в двух сетах нанесла поражение четвёртой сеяной, Анастасии Севастовой из Латвии, со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Пегула дважды подала навылет, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Севастова не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

Пегула сравняла счёт в личном противостоянии с Севастовой в официальных матчах – 1-1.

Таусенд нанесла поражение немке Юлии Гёргес (7) – 6:4, 7:6 (7:0). За 1 час 45 минут теннисистки подали по 2 эйса. Таусенд не упустила обе возможности взять обе возможности взять подачу соперницы, а Гёргес реализовала только один брейк.

03 апреля 2019 года, среда. 17:00 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Джессика Пегула
81
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
2 : 0
Анастасия Севастова
12
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
03 апреля 2019 года, среда. 17:00 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Юлия Гёргес
15
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
0 : 2
Тэйлор Таунсенд
83
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
1 2 3
           
4 6  
6 7  
           
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