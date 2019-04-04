Испанец Гарфия – первый победитель официального матча, родившийся в 2003 году

Испанский теннисист Карлос Алькараз Гарфия стал автором достижения – он стал первым теннисистом 2003 года рождения, которому удалось выиграть в матче уровня АТР. На соревнованиях в Аликанте (Испания) он обыграл Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:3.



«Я вышел на корт, зная, что могу победить, играя в свою игру. Мне удалось посоревноваться с молодым игроком, который очень хорошо себя чувствовал, поэтому мои ощущения после победы отличные.

Я приехал сюда с хорошими результатами – на прошлой неделе я здорово сыграл на юниорском турнире. Я играю в Аликанте так, будто это мой дом, и это всегда плюс, который действительно помогает. Смелость, с которой я играл с Синнером, вселяет в меня уверенность на следующие игры», – цитирует Гарфию официальный сайт АТР.



Кроме того, Карлос стал четвёртым самым молодым игроком, одержавшим победу в АТР туре (15 лет и 10 месяцев). В более юном возрасте, чем он, побеждали лишь Николай Соловьёв (Россия, 15 лет и 9 месяцев), Рафаэль Надаль (Испания, 15 лет и 3 месяца) и Феликс Оже-Альяссим (Канада, 14 лет и 11 месяцев).