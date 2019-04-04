Феррер: надеюсь, Надаль сможет сыграть ещё несколько лет – его некем заменить

Испанский теннисист Давид Феррер прокомментировал своё завершение карьеры и выразил надежду, что его соотечественник Рафаэль Надаль ещё несколько лет будет выступать на профессиональном уровне.



«У нас есть несколько молодых талантов в Испании, а также отличная база для подготовки новых игроков. Тем не менее я искренне надеюсь, что Рафа сможет сыграть ещё несколько лет, потому что, честно говоря, найти ему замену будет невозможно.



Что касается моего завершения карьеры, то это является логичным шагом для любого спортсмена. Моё место займут другие теннисисты, например Пабло Карреньо-Буста и Роберто Баутиста-Агут. Они оба находятся недалеко от первой десятки», – цитирует Феррера Tennis World France.

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