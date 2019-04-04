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Мартич победила Пегулу в третьем круге турнира в Чарльстоне

Мартич победила Пегулу в третьем круге турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Хорватская теннисистка Петра Мартич (16) в третьем круге турнира в Чарльстоне (США) обыграла представительницу США Джессику Пегулу в трёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.

Мартич ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. Её соперница выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и сделала 5 брейк-пойнтов из 14.

Мартич вышла в четвертьфинал соревнований в Чарльстоне, где сразится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, ранее обыгравшей американку Тэйлор Таунсенд.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тысячи.

04 апреля 2019 года, четверг. 18:10 МСК
Чарльстон. 3-й круг
Матч окончен
Петра Мартич
53
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
2 : 1
Джессика Пегула
81
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
1 2 3
           
2 6 6
6 3 2
           
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