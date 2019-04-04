Мартич победила Пегулу в третьем круге турнира в Чарльстоне

Хорватская теннисистка Петра Мартич (16) в третьем круге турнира в Чарльстоне (США) обыграла представительницу США Джессику Пегулу в трёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.



Мартич ни разу не подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. Её соперница выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и сделала 5 брейк-пойнтов из 14.



Мартич вышла в четвертьфинал соревнований в Чарльстоне, где сразится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, ранее обыгравшей американку Тэйлор Таунсенд.



Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тысячи.