Мугуруса — о победе над Гаспарян: это была отличная битва

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над россиянкой Маргаритой Гаспарян во втором круге турнира в Монтеррее со счётом 6:3, 6:7 (1:7) 6:2.



«Это была отличная битва. Думаю, я смогла выровнять свою игру. Я надеялась, что если буду сохранять спокойствие, то смогу играть всё лучше. В итоге я сумела победить.



Я старалась играть умнее и использовать тактические варианты. Мне это удалось, в итоге я сумела изменить ход встречи", — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Гарбинье поспорит с француженкой Кристиной Младенович.

«Мы уже давно знаем друг друга, ещё с юниорских времён. Это будет отличный матч. Мы уже играли раньше. Нас ждёт очень хороший четвертьфинал», — сказала Мугуруса.