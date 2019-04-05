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Мартич легко обыграла Бенчич и вышла в полуфинал соревнований в Чарльстоне

Мартич легко обыграла Бенчич и вышла в полуфинал соревнований в Чарльстоне
Теннис / WTA

Хорватская теннисистка Петра Мартич (16) в четвертьфинальном матче турнира в Чарльстоне (США) обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич – 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты.

Мартич один раз подала навылет, единожды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта. Её соперница выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из имевшихся у неё трёх.

Мартич вышла в полуфинал соревнований в Чарльстоне, где сразится с победительницей пары Каролина Возняцки (Дания, 5) — Мария Саккари (Греция, 15).

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тыс. Действующей чемпионкой соревнований является Кики Бертенс из Нидерландов.

05 апреля 2019 года, пятница. 20:10 МСК
Чарльстон. 1/4 финала
Матч окончен
Белинда Бенчич
21
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
0 : 2
Петра Мартич
53
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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