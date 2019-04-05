Мартич легко обыграла Бенчич и вышла в полуфинал соревнований в Чарльстоне

Хорватская теннисистка Петра Мартич (16) в четвертьфинальном матче турнира в Чарльстоне (США) обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич – 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты.



Мартич один раз подала навылет, единожды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта. Её соперница выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из имевшихся у неё трёх.



Мартич вышла в полуфинал соревнований в Чарльстоне, где сразится с победительницей пары Каролина Возняцки (Дания, 5) — Мария Саккари (Греция, 15).



Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 823 тыс. Действующей чемпионкой соревнований является Кики Бертенс из Нидерландов.