Шарапова заинтриговала поклонников постом в «Инстаграме»

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, чем занимается в свободное от тренировок время.

«Трейлер, мой собственный сценарий и актёрский состав. Не могу поверить, что оказалась здесь. Ущипните меня. Как думаете, что мы снимали?» — написала Шарапова в «Инстаграме».

В текущем сезоне 31-летняя теннисистка приняла участие в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы плеча. В восьми матчах Мария одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии Шарапова дошла до четвёртого круга, где уступила хозяйке соревнований — Эшли Барти.

Ранее стало известно, что организаторы турнира в Штутгарте (Германия) предоставили россиянке «уайлд-кард». Напомним, Мария является трёхкратной чемпионкой этих соревнований. При этом Шарапова выиграла три розыгрыша подряд — с 2012 по 2014 год. Матчи в Штутгарте пройдут с 22 по 28 апреля.

Запись доступна в "инстаграме" Шараповой.