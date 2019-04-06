Возняцки: очень рада снова быть в финале

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала выход в финал турнира в Чарльстоне, где побеждала в 2011 году. В полуфинальном матче пятая сеяная Возняцки в двух сетах обыграла 16-ю ракетку соревнований Петру Мартич из Хорватии со счётом 6:3, 6:4. Финал в Чарльстоне станет первым для Возняцки в 2019 году. Её соперницей станет победительница матча между американкой Мэдисон Кис (8) и Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

«Думаю, что я хорошо подавала и принимала большую часть матча, старалась играть агрессивно, насколько это возможно, и пыталась заставить Мартич больше двигаться. Думаю, у меня всё хорошо получилось сегодня.

Прошло немало времени с тех пор, как я побеждала здесь, поэтому я очень рада снова быть в финале. Я прекрасно чувствую себя на этой неделе.

Мне необходим позитивный настрой, потому что я могу хорошо играть на этом покрытии. Просто мне нужно продолжать работать над передвижением по корту, совершенствоваться в игре каждую неделю.

Кис или Пуиг? Они обе играют в очень агрессивный теннис, предпочитают форхенд — он у них отличный. У Мэдисон превосходная подача. В общем, в любом случае мне нужно быть готовой атаковать с самого начала», — приводит слова Возняцки пресс-служба WTA.