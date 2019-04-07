Победа Мугурусы и провал Кербер — в обзоре матчей 1/2 финала турнира в Монтеррее

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса завоевала путёвку в финал турнира в Монтеррее (Мексика). В полуфинальной встрече она в двух сетах обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 6:2, 6:3. Игра продолжалась 1 час 16 минут. Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 5-2 в пользу испанки. Предыдущий раз соперницы встречались в 2017 году на Уимблдоне и US Open.

Второй финалисткой соревнований стала представительница Беларуси Виктория Азаренко, которая в 1/2 финала нанесла поражение немке Анжелике Кербер со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

Действующей чемпионкой турнира в Монтеррее является Мугуруса.

Видеообзор доступен на "Чемпионате".