Сегодня, 8 апреля, состоится матч первого круга турнира в Лугано (Швейцария), в котором сыграют россиянки Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, и Екатерина Александрова, посеянная под шестым номером. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.



Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Александрова в Лугано.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо со швейцаркой Тимей Бачински, либо с представительницей Германии Тамарой Корпач.



Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.

Кузнецова и Александрова встретятся в первом круге турнира в Лугано