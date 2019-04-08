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Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Александрова в Лугано

Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Александрова в Лугано
Теннис / WTA

Сегодня, 8 апреля, состоится матч первого круга турнира в Лугано (Швейцария), в котором сыграют россиянки Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, и Екатерина Александрова, посеянная под шестым номером. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.

Ранее соперницы друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Александрова в Лугано.

Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо со швейцаркой Тимей Бачински, либо с представительницей Германии Тамарой Корпач.

Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.

Кузнецова и Александрова встретятся в первом круге турнира в Лугано
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