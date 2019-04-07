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Кузнецова и Александрова встретятся в первом круге турнира в Лугано

Кузнецова и Александрова встретятся в первом круге турнира в Лугано
Теннис / WTA

Стала известна основная сетка турнира категории International в Лугано (Швейцария).

Первый номер посева получила швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая начнёт соревнования встречей с одной из победительниц квалификации. Вторая сеяная испанка Карла Суарес-Наварро в первом круге встретится со словенкой Полоной Херцог.

Уже в первом раунде соревнований состоится российское дерби Екатерина Александрова (6) – Светлана Кузнецова (WC). Вероника Кудерметова сыграет со швейцаркой Хиль Белен Тайхман (WC), а Евгения Родина встретится с победительницей квалификации.

В 2018 году победительницей турнира в Лугано стала бельгийка Элисе Мертенс, обыгравшая в финале белоруску Арину Соболенко со счётом 7:5, 6:2. В 2019 году обе финалистки не заявлены на турнир.

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