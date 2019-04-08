Кузнецова, не игравшая с сентября 2018 года, выиграла у Александровой в Лугано

Российская теннисистка Светлана Кузнецова удачно стартовала на турнире в Лугано (Швейцария). В матче первого круга она в трёх сетах нанесла поражение соотечественнице Екатерине Александровой со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга, получившая от организаторов «уайлд-кард», выполнила 2 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. В активе Александровой 6 подач навылет, 13 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Александрова в Лугано.



За выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит либо со швейцаркой Тимей Бачински, либо с представительницей Германии Тамарой Корпач.



Действующей победительницей турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс.