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Кузнецова, не игравшая с сентября 2018 года, выиграла у Александровой в Лугано

Кузнецова, не игравшая с сентября 2018 года, выиграла у Александровой в Лугано
Теннис / WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова удачно стартовала на турнире в Лугано (Швейцария). В матче первого круга она в трёх сетах нанесла поражение соотечественнице Екатерине Александровой со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга, получившая от организаторов «уайлд-кард», выполнила 2 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. В активе Александровой 6 подач навылет, 13 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Александрова в Лугано.

За выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит либо со швейцаркой Тимей Бачински, либо с представительницей Германии Тамарой Корпач.

Действующей победительницей турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс.

08 апреля 2019 года, понедельник. 15:40 МСК
Лугано. 1-й круг
Матч окончен
Светлана Кузнецова
109
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
2 : 1
Екатерина Александрова
57
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
1 2 3
           
3 6 7 8
6 2 6 6
           
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