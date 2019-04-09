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Врач дель Потро: в ближайшем будущем Хуан-Мартин может вернуться в тур

Врач дель Потро: в ближайшем будущем Хуан-Мартин может вернуться в тур
Теннис / ATP

Лечащий врач аргентинца Хуан-Мартина дель Потро оценил ход восстановления теннисиста после рецидива травмы колена.

«На прошлой неделе Хуан-Мартин посетил клинику в Барселоне, где был проконсультирован по поводу трещины в коленной чашечке, которая была обнаружена шесть месяцев назад. С самого начала его лечения врачи рекомендовали избрать консервативный подход.

С учётом существенного прогресса, достигнутого в последние недели, было принято решение начать регенеративное лечение. Программа реабилитации будет выполнять дель Потро под руководством своего физиотерапевта Диего Родригеса. Это позволит ему постепенно войти в стандартный тренировочный ритм и уже в ближайшем будущем вернуться в тур», – цитирует врача официальный сайт АТР.

Напомним, ранее сообщалось, что Хуан-Мартину может потребоваться повторная операция на колене, которая может оставить его без тенниса на ближайшие полгода.

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