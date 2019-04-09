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Фоньини в первом круге турнира в Марракеше неожиданно проиграл Веселы

Фоньини в первом круге турнира в Марракеше неожиданно проиграл Веселы
Теннис / ATP

На старте соревнований в Марракеше (Марокко) итальянец Фабио Фоньини, посеянный под вторым номером, в двух сетах уступил представителю Чехии Иржи Веселы со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут.

101-я ракетка мира выполнил 10 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. В активе Фоньини 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге соперником Веселы станет аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро.

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Кайла Эдмунда из Великобритании. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

Мужчины. Марракеш. Первый круг

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Пабло Андухар (Испания) — 6:7 (6:8), 3:6.

09 апреля 2019 года, вторник. 17:30 МСК
Марракеш. 1-й круг
Матч окончен
Иржи Веселы
101
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
2 : 0
Фабио Фоньини
18
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
1 2 3
           
7 7 6  
6 2 4  
           
09 апреля 2019 года, вторник. 17:00 МСК
Марракеш. 1-й круг
Матч окончен
Федерико Дельбонис
74
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
0 : 2
Пабло Андухар
70
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
1 2 3
           
6 6 3  
7 8 6  
           
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