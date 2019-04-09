Фоньини в первом круге турнира в Марракеше неожиданно проиграл Веселы

На старте соревнований в Марракеше (Марокко) итальянец Фабио Фоньини, посеянный под вторым номером, в двух сетах уступил представителю Чехии Иржи Веселы со счётом 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут.

101-я ракетка мира выполнил 10 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. В активе Фоньини 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге соперником Веселы станет аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро.

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Кайла Эдмунда из Великобритании. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

Мужчины. Марракеш. Первый круг

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Пабло Андухар (Испания) — 6:7 (6:8), 3:6.