Налбандян: я не скучаю по теннису – моя рука была разрушена

Бывший теннисист Давид Налбандян поделился мнением о соперничестве с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, а также рассказал о лучших матчах в своей карьере.



«То, что моя карьера совпала с эпохой Федерера и Надаля, не несчастье. Это было потрясающе. Ведь я побеждал обоих. И лучше быть №3 позади них, чем просто случайным №1. Я не скучаю по теннису, потому что моя рука была разрушена. Сейчас в моей жизни другой этап – семья, машина.



Я любил играть в Аргентине, несмотря на то что южноамериканские грунтовые корты не слишком мне подходили. Мне нравилось выступать на Кубке Дэвиса и в Буэнос-Айресе. Мои лучшие матчи? Финал в 2007 году с Рафой в Мадриде и с Винчигуэррой в Кубке Дэвиса, тот поединок был не самым удачным, но эмоциональным. Я думаю, что лучшая игра в помещении у меня была против Доминика Хрбаты в Словакии. Также вспоминается Ллейтон Хьюитт в Сиднее в Кубке Дэвиса. К счастью, у нас было много поединков», — цитирует Налбандяна Tennis World USA.

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