Веселы: Фоньини непредсказуем – иногда он может играть на уровне топ-5 рейтинга

Чешский теннисист Иржи Веселы прокомментировал свою победу в матче первого раунда соревнований в Марракеше (Марокко). В двух партиях он оказался сильнее представителя Италии Фабио Фоньини – 7:6 (7:2), 6:4.



«Как и ожидалось, это был тяжёлый матч. Фабио очень непредсказуем, иногда он может играть на уровне теннисистов из топ-5 рейтинга.



Я немного занервничал, когда при счёте 5:1 во второй партии он очень сильно прибавил. Сейчас я возвращаюсь после нескольких травм, поэтому мне всё ещё нужно укреплять свою уверенность и в этом контексте, сегодняшняя победа стала очень важной», – цитирует Веселы официальный сайт АТР.



Следующим соперником Иржи станет аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро, обыгравший соотечественника Карлоса Берлока.

Озеро надежды. Светлана Кузнецова вернулась после полугодовой паузы Зверев и Фоньини украсили сетку в Марракеше, а Кузнецова, долечив травму, стартовала на турнире WTA на фоне швейцарского озеро Лугано.