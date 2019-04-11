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Кудерметова с 4-го матчбола одолела Петерсон и вышла в 1/4 финала в Лугано

Кудерметова с 4-го матчбола одолела Петерсон и вышла в 1/4 финала в Лугано
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Лугано (Швейцария), в трёх партиях обыграв представительницу Швеции Ребекку Петерсон, посеянную под седьмым номером, со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.

Вероника трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков. В третьем сете россиянка вела 5:2, но позволила сопернице взять 3 гейма подряд. Вероника победила с четвёртого матчбола.

За выход в полуфинал Кудерметова поспорит со словенкой Полоной Херцог.

Лугано. Женщины. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) — Виктория Кужмова (Словакия, 3) — 6:3, 3:6, 6:2.
Стефани Фёгель (Швейцария) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:1, 6:1.

Турнир завершится 14 апреля.

11 апреля 2019 года, четверг. 13:10 МСК
Лугано. 2-й круг
Матч окончен
Ребекка Петерсон
64
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
1 : 2
Вероника Кудерметова
83
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 2 3
           
6 4 6 2
1 6 7 7
           
11 апреля 2019 года, четверг. 12:20 МСК
Лугано. 2-й круг
Матч окончен
Виктория Кужмова
46
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
1 : 2
Ига Свёнтек
115
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1 2 3
           
3 6 2
6 3 6
           
11 апреля 2019 года, четверг. 14:20 МСК
Лугано. 2-й круг
Матч окончен
Стефани Фёгель
97
Швейцария
Стефани Фёгель
С. Фёгель
2 : 0
Виктория Голубич
81
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
1 2 3
           
6 6  
1 1  
           
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