Кудерметова с 4-го матчбола одолела Петерсон и вышла в 1/4 финала в Лугано

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Лугано (Швейцария), в трёх партиях обыграв представительницу Швеции Ребекку Петерсон, посеянную под седьмым номером, со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.

Вероника трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков. В третьем сете россиянка вела 5:2, но позволила сопернице взять 3 гейма подряд. Вероника победила с четвёртого матчбола.

За выход в полуфинал Кудерметова поспорит со словенкой Полоной Херцог.

Лугано. Женщины. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) — Виктория Кужмова (Словакия, 3) — 6:3, 3:6, 6:2.

Стефани Фёгель (Швейцария) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:1, 6:1.

Турнир завершится 14 апреля.