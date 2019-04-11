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Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Лугано, обыграв Бачински

Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Лугано, обыграв Бачински
Теннис / WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Лугано (Швейцария), в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Тимю Бачински со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

Кузнецова шесть раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 10.

За выход в полуфинал турнира в Лугано Кузнецова поспорит с победительницей пары Антония Лоттнер (Германия) — Кристина Плишкова (Чехия).

Действующей победительницей соревнований в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.

11 апреля 2019 года, четверг. 15:25 МСК
Лугано. 2-й круг
Матч окончен
Тимя Бачински
112
Швейцария
Тимя Бачински
Т. Бачински
1 : 2
Светлана Кузнецова
109
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
1 2 3
           
7 3 4
5 6 6
           
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