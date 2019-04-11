Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Лугано, обыграв Бачински

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Лугано (Швейцария), в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Тимю Бачински со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.



Кузнецова шесть раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 10.



За выход в полуфинал турнира в Лугано Кузнецова поспорит с победительницей пары Антония Лоттнер (Германия) — Кристина Плишкова (Чехия).

Действующей победительницей соревнований в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.