Динара Сафина снялась в документальном фильме о первых ракетках мира

Независимая кинокомпания Zatopeka Films готовит к релизу полнометражный документальный фильм «Раскрывая Афину» (Unraveling Athena). Лента расскажет о теннисистках, в разное время возглавлявших мировой рейтинг WTA.



Режиссёром фильма стал композитор Фрэнсис Амат, которого вдохновило знакомство с Арантой Санчес-Викарио. Кроме Санчес-Викарио, в проекте поучаствовали больше 20 теннисисток: сестры Уильямс, Каролин Возняцки, Виктория Азаренко, Динара Сафина, Ана Иванович, Ким Клийстерс, Жюстин Энен, Анжелик Кербер, Мартина Навратилова, Моника Селеш и Крис Эверт.



Премьера фильма состоится в ближайшее время на кинофестивалях в Лос-Анджелесе, Оксфорде и Париже.

Трейлер можно посмотреть на канале Unraveling Athena в YouTube.