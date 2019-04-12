Типсаревич: Маррей вернётся после травмы и выиграет турнир «Большого шлема»

Сербский теннисист Янко Типсаревич выразил уверенность, что британец Энди Маррей, перенёсший две операции на тазобедренном суставе, ещё выиграет в своей карьере мэйджор.



«Энди вернётся сильнее, чем когда-либо. Он выиграет ещё один турнир «Большого шлема». Не уверен, сможет ли он стать первой ракеткой мира, но он вернётся сильнее, – я на сто процентов уверен в этом.



То же самое я говорил по поводу Джоковича после его операции на локте. Я всегда старался быть рядом с ним, пока он восстанавливался.



Я не самый религиозный парень, но верю, что Вселенная обращает внимание на то, действительно ли вы чего-то хотите. Маррей, на мой взгляд, полностью помешан на теннисе, и если он очень сильно чего-то захочет, то обязательно получит это», – цитирует Типсаревича Tennis 365.

Д. Маррей: Энди не чувствует боли. Пока всё выглядит хорошо