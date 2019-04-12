Д. Маррей: Энди не чувствует боли. Пока всё выглядит хорошо

Джуди Маррей, оценила ход восстановления своего сына Энди. Напомним, в конце января он перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе.



«Сейчас Энди в порядке. Он начал работу с мячом, но пока в основном работает со стеной. Прошло всего лишь несколько недель его тренировок, но он уже не чувствует никакой боли. Сейчас мы просто должны подождать и посмотреть, что происходит, но пока всё выглядит хорошо», – цитирует Джуди We Are Tennis.



Напомним, большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию.