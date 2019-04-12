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Текстовая онлайн-трансляция матча Кр. Плишкова — Кузнецова в Лугано

Текстовая онлайн-трансляция матча Кр. Плишкова — Кузнецова в Лугано
Теннис / WTA

Сегодня, 12 апреля, на турнире в Лугано (Швейцария) пройдёт четвертьфинальный матч, в котором встретятся россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, и чешская теннисистка Кристина Плишкова. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

В личных встречах ведёт 27-летняя уроженка Луони — 1-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кр. Плишкова — Кузнецова в Лугано.

Победительница этого поединка за выход в финал поспорит либо с Игой Свёнтек из Польши, либо с представительницей Беларуси Верой Лапко (8).

Действующей чемпионкой турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.

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