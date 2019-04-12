Сегодня, 12 апреля, на турнире в Лугано (Швейцария) пройдёт четвертьфинальный матч, в котором встретятся россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, и чешская теннисистка Кристина Плишкова. Начало матча запланировано на 19:00 мск.



В личных встречах ведёт 27-летняя уроженка Луони — 1-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кр. Плишкова — Кузнецова в Лугано.



Победительница этого поединка за выход в финал поспорит либо с Игой Свёнтек из Польши, либо с представительницей Беларуси Верой Лапко (8).



Действующей чемпионкой турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.