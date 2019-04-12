Свёнтек одолела Лапко и может сыграть с Кузнецовой в полуфинале турнира в Лугано

В 1/4 финала турнира в Лугано (Швейцария) польская теннисистка Ига Свёнтек в трёх сетах нанесла поражение представительнице Беларуси Вере Лапко, посеянной под восьмым номером, со счётом 4:6, 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.

115-я ракетка мира выполнила 9 эйсов, трижды ошиблась на подаче и сделала 7 брейков. Лапко 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из девяти.

За выход в финал соревнований Свёнтек поборется с победительницей матча Кристина Плишкова (Чехия) — Светлана Кузнецова (Россия, WC).

Действующей чемпионкой турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.