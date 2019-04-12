Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свёнтек одолела Лапко и может сыграть с Кузнецовой в полуфинале турнира в Лугано

Свёнтек одолела Лапко и может сыграть с Кузнецовой в полуфинале турнира в Лугано
Теннис / WTA

В 1/4 финала турнира в Лугано (Швейцария) польская теннисистка Ига Свёнтек в трёх сетах нанесла поражение представительнице Беларуси Вере Лапко, посеянной под восьмым номером, со счётом 4:6, 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут.

115-я ракетка мира выполнила 9 эйсов, трижды ошиблась на подаче и сделала 7 брейков. Лапко 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из девяти.

За выход в финал соревнований Свёнтек поборется с победительницей матча Кристина Плишкова (Чехия) — Светлана Кузнецова (Россия, WC).

Действующей чемпионкой турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.

12 апреля 2019 года, пятница. 15:00 МСК
Лугано. 1/4 финала
Матч окончен
Ига Свёнтек
115
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
2 : 1
Вера Лапко
65
Беларусь
Вера Лапко
В. Лапко
1 2 3
           
4 6 6
6 4 1
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент