Кузнецова в упорной борьбе проиграла Кр. Плишковой на турнире в Лугано

В четвертьфинале турнира в Лугано (Швейцария) россиянка Светлана Кузнецова, получившая от организаторов «уайлд-кард», в трёх сетах проиграла Кристине Плишковой из Чехии со счётом 6:4, 3:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут.

27-летняя уроженка Луони выполнила 10 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и сделала 5 брейков. В активе Кузнецовой 4 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 4 сделанных брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кр. Плишкова — Кузнецова в Лугано.

За выход в финал Плишкова поспорит с Игой Свёнтек из Польши.

Действующей чемпионкой турнира в Лугано является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.