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Цонга: в Марракеше меня очень поддерживают болельщики, нравится играть здесь

Цонга: в Марракеше меня очень поддерживают болельщики, нравится играть здесь
Теннис / ATP

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Сонего со счётом 6:3, 6:2 в четвертьфинале турнира в Марракеше (Марокко).

«На этой неделе мой соперник играл очень хорошо. Я пытался захватить инициативу и с самого начала встречи оказывал на него давление. Я нацелен так же успешно выступить в следующем матче и выйти в финал. Мне нравится играть в Марракеше. Болельщики очень меня поддерживают», — цитирует Цонгу официальный сайт ATP.

За выход в финал Цонга поборется с соотечественником — Бенуа Пэром.

Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

Цонга уверенно обыграл Сонего и пробился в полуфинал турнира в Марракеше
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