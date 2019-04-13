Цонга: в Марракеше меня очень поддерживают болельщики, нравится играть здесь

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Сонего со счётом 6:3, 6:2 в четвертьфинале турнира в Марракеше (Марокко).

«На этой неделе мой соперник играл очень хорошо. Я пытался захватить инициативу и с самого начала встречи оказывал на него давление. Я нацелен так же успешно выступить в следующем матче и выйти в финал. Мне нравится играть в Марракеше. Болельщики очень меня поддерживают», — цитирует Цонгу официальный сайт ATP.

За выход в финал Цонга поборется с соотечественником — Бенуа Пэром.



Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.