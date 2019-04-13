Симон разгромно проиграл Андухару в полуфинале турнира в Марракеше

В 1/2 финала соревнований в Марракеше (Марокко) представитель Франции Жиль Симон, посеянный под четвёртым номером, в двух сетах уступил испанцу Пабло Андухару — 1:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.

33-летний уроженец Куэнки дважды подал навылет и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Симон выполнил 1 эйс и не сделал ни одного брейка. Кроме того, оба теннисиста допустили по 1 двойной ошибке. В личных встречах испанец повёл — 3-1.

В финале Андухару достанется в соперники победитель французского противостояния Бенуа Пэр — Жо-Вильфрид Цонга (WC).

Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.