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Симон разгромно проиграл Андухару в полуфинале турнира в Марракеше

Симон разгромно проиграл Андухару в полуфинале турнира в Марракеше
Теннис / ATP

В 1/2 финала соревнований в Марракеше (Марокко) представитель Франции Жиль Симон, посеянный под четвёртым номером, в двух сетах уступил испанцу Пабло Андухару — 1:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.

33-летний уроженец Куэнки дважды подал навылет и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Симон выполнил 1 эйс и не сделал ни одного брейка. Кроме того, оба теннисиста допустили по 1 двойной ошибке. В личных встречах испанец повёл — 3-1.

В финале Андухару достанется в соперники победитель французского противостояния Бенуа ПэрЖо-Вильфрид Цонга (WC).

Соревнования в Марракеше, действующим победителем которых является Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл британца Кайла Эдмунда. Призовой фонд турнира составляет € 586 140.

13 апреля 2019 года, суббота. 14:00 МСК
Марракеш. 1/2 финала
Матч окончен
Жиль Симон
27
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
0 : 2
Пабло Андухар
70
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
1 2 3
           
1 1  
6 6  
           
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