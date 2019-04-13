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Куэрри: в матче с Типсаревичем мне пришлось бороться намного больше чем обычно

Куэрри: в матче с Типсаревичем мне пришлось бороться намного больше чем обычно
Теннис / ATP

Американский теннисист Сэм Куэрри прокомментировал победу над сербом Янко Типсаревичем со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), которая позволила ему выйти в полуфинал турнира в Хьюстоне (США).

«Первые два поединка были достаточно лёгкими для меня. Однако в этом матче пришлось бороться намного больше. В некоторых эпизодах я уступил ему, но смог выиграть эти тай-брейки. Вот такой иногда бывает теннис», — цитирует Куэрри официальный сайт ATP.

В полуфинале соперником Куэрри станет представитель Чили Кристьян Гарин, который ранее оказался сильнее швейцарца Генри Лааксонена.

В 2017 и 2018 годах турнир в Хьюстоне выигрывал американец Стив Джонсон. В финале прошлого сезона он нанёс поражение соотечественнику Теннису Сандгрену.

Куэрри на двух тай-брейках победил Типсаревича в 1/4 финала турнира в Хьюстоне
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