Сегодня, 15 апреля, состоится матч первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под 10-м номером, и представитель Португалии Жоау Соуза. Начало поединка запланировано на 12:10 мск.



По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Соуза в Монте-Карло.



Победитель этого поединка за выход в третий круг поспорит либо со словенцем Аляжем Бедене, пробившимся в основную сетку через квалификацию, либо с Раду Алботом из Молдавии.



Действующим победителем этих соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

Возняцки готовится к свадьбе, Федерер и Джокович фотографируются с чемпионами Серена Уильямс отдыхает вместе с Возняцки, Шарапова побывала в лавовой пещере, а Бушар загорает на пляже.