Фоньини – о победе над Рублёвым: я хочу выигрывать, не важно как

Итальянский теннисист Фабио Фоньнии прокомментировал свою волевую победу над Андреем Рублёвым из России. Фабио уступал по ходу матча со счётом 4:6, 1:4, но сумел вырвать путёвку во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло.



«Сейчас у меня очень непростой период в карьере. Я плохо начал сезон, поэтому хочу выигрывать. Не важно как – я просто хочу выигрывать, нужно эмоции, которые получаешь после победы.



Безусловно, я рад началу грунтовой части сезона. Я хорошо подготовился, тренировался. но… Так бывает – выходишь на корт слишком напряжённый, много думаешь не о том. Доволен результатом матча, но понимаю, что где-то мне повезло. Впрочем, это победа, а как я и говорил, сейчас они мне нужны», – цитирует Фоньини Tennis.com.