Бенчич: теперь все говорят: «Она вернулась»

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич призналась, что после успешного начала сезона не стала строить грандиозных планов на будущее. В феврале она завоевала титул на турнире в Дубае.

«Теперь все говорят: „Она вернулась“. Но не стоит забегать вперёд, потому что выступать в WTA-туре сейчас непросто. У многих игроков есть шанс завоевать титул на любом турнире. Я не буду строить больших планов и продолжу работу над собой. Я сосредоточена на своём здоровье и игровой практике. Я очень рада, что упорный труд принёс результат.

В Дубае я отлично себя чувствовала на корте. Первые матчи получились очень сложными, так что я относилась ко всему как к бонусу. Я играла, не ощущая давления, но знала, что уровень моей игры достаточно хорош. В целом я изменила свой подход. Я больше наслаждаюсь игрой сейчас. В первых играх после возвращения на корт я не переживала по поводу победы или поражения. Я просто была рада вновь играть», — цитирует Бенчич официальный сайт тура.

В рейтинге WTA Бединда занимает 20-ю строчку.