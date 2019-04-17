Чеккинато: при счёте 0:6, 0:2 думал, что не возьму у Вавринки ни одного гейма

Итальянец Марко Чеккинато прокомментировал свой выход во второй круг соревнований в Монте-Карло. В трёх партиях он обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии со счётом 0:6, 7:5, 6:3.



«Я начал матч так плохо, потому что был очень, очень напряжённым. Когда я проигрывал 0:6, 0:2, то подумал, что, возможно, итоговый счёт будет 6:0, 6:0.



К счастью, потом я начал играть намного лучше, подключилась подача, подключился форхенд. Я начал играть лучше, потому что каждую секунду был сосредоточен на своей игре. В итоге я выиграл невероятный матч, потому что счёт был 0:6, 4:5 и Стэн подавал на матч.



Теперь я могу сыграть ещё один матч. Мне нужна была уверенность, и матч с Вавринкой помог мне её обрести», – цитирует Чеккинато официальный сайт АТР.



Следующим соперником Чеккинато станет аргентинец Гидо Пелья.