Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Чеккинато: при счёте 0:6, 0:2 думал, что не возьму у Вавринки ни одного гейма

Чеккинато: при счёте 0:6, 0:2 думал, что не возьму у Вавринки ни одного гейма
Теннис / ATP

Итальянец Марко Чеккинато прокомментировал свой выход во второй круг соревнований в Монте-Карло. В трёх партиях он обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии со счётом 0:6, 7:5, 6:3.

«Я начал матч так плохо, потому что был очень, очень напряжённым. Когда я проигрывал 0:6, 0:2, то подумал, что, возможно, итоговый счёт будет 6:0, 6:0.

К счастью, потом я начал играть намного лучше, подключилась подача, подключился форхенд. Я начал играть лучше, потому что каждую секунду был сосредоточен на своей игре. В итоге я выиграл невероятный матч, потому что счёт был 0:6, 4:5 и Стэн подавал на матч.

Теперь я могу сыграть ещё один матч. Мне нужна была уверенность, и матч с Вавринкой помог мне её обрести», – цитирует Чеккинато официальный сайт АТР.

Следующим соперником Чеккинато станет аргентинец Гидо Пелья.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент