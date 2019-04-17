Зверев: в прошлом году я тоже провалил начало сезона, а потом начал побеждать

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал неудачное начало сезона в своём исполнении.



«Перед выступление в Марракеше я лишь на двух соревнованиях выступал полностью здоровым – это Открытый чемпионат Австралии и Акапулько. При этом в Мельбурне я добрался до четвёртого круга, а в Акапулько вышел в одиночный финал и выиграл парный. Неплохо, да?



На «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами и я болел, потерял 8 кг веса. Как я должен был там сыграть?



Во мне сомневались и раньше. В прошлом году мне задавали аналогичный вопрос, но в итоге я вышел в финал Майами, полуфиналы Монте-Карло, Рима и победил в Мюнхене и Мадриде. Думаю, на этот раз ситуация повторится», – цитирует Зверева Eurosport.de.



В 2019 году третья ракетка мира провёл 20 матчей, из которых выиграл в 16 случаях.