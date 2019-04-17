Циципас сыграет с Медведевым в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло под шестым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Циципас отметился 2 эйсами, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Кукушкина 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейка.



Следующим соперником Циципаса станет представитель России Даниил Медведев, ранее разгромивший представителя Молдавии Раду Албота.



Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.