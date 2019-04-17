Тарпищев: после жеребьёвки думал, что матч с Италией будет для нас простым

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от противостояния женских сборных России и Италии в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Игры пройдут в Москве 20-21 апреля.



«Когда по жребию нам выпало играть с Италией, я думал, что для нас это достаточно простой матч будет. Но потом опять у нас появилось много проблем, поэтому нынешний матч будет непрогнозируемым. Состав оптимальный не собрали, не все игроки подошли в стопроцентной готовности в силу травм и прочих причин. Наши девочки выбрали грунт, потому что им потом играть на земле следующую неделю. И это тоже тонкий момент, потому что для той же Вихлянцевой хард намного лучше, чем грунт. В общем, есть вопросы», — приводит слова Тарпищева пресс-служба ФТР.

В заявку сборной России на этот матч вошли Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева и Влада Коваль.