Гарбин — о матче с Россией: вспоминаю, как они нас разгромили в 2007-м

Капитан сборной Италии Татьяна Гарбин поделилась ожиданиями от матча с командой России в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации.

«У нас отличная команда, у всех великолепные отношения. Предстоит трудный матч, но мы намерены отдать все силы ради победы. Постараемся показать свой лучший теннис и посмотрим, каков будет результат», — цитирует Гарбин пресс-служба ФТР.



В финале Кубка Федерации 2013 года в Кальяри итальянки разгромили российскую команду со счётом 4:0.



​​​​​​​«Я вспоминаю другой финальный матч, когда в 2007 году в Москве сборная России выиграла у нас с таким же счётом. А мы тогда приехали в ранге обладателей Кубка. Так что в истории наших встреч были разные матчи. Однако теперь и у нас, и у россиян другие команды, так что нам предстоит перевернуть те страницы и написать новую. Об этом мы и думаем», — сказала Гарбин.

Игры пройдут в Москве 20-21 апреля. В состав сборной России вошли: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева, Влада Коваль. В заявку команды Италии попали: Камила Джорджи, Мартина Тревизан, Ясмине Паолини, Сара Эррани.