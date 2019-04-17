Надаль разгромил Баутиста-Агута в стартовом матче на «Мастерсе» в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль в матче второго круга турнира в Монте-Карло в двух сетах нанёс поражение соотечественнику Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.
Вторая ракетка мира допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Баутиста-Агут не сделал ни одного брейка. Кроме того оба теннисиста ни разу не подали навылет.
За выход в четвертьфинал Надаль поборется с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Григор Димитров (Болгария).
Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Надаль является действующим чемпионом соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.
17 апреля 2019 года, среда. 16:00 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
22
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
0 : 2
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
|1
|2
|3
|
|1
|1
|
|6
|6
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.