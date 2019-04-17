Надаль разгромил Баутиста-Агута в стартовом матче на «Мастерсе» в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль в матче второго круга турнира в Монте-Карло в двух сетах нанёс поражение соотечественнику Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

Вторая ракетка мира допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Баутиста-Агут не сделал ни одного брейка. Кроме того оба теннисиста ни разу не подали навылет.

За выход в четвертьфинал Надаль поборется с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Григор Димитров (Болгария).

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Надаль является действующим чемпионом соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.