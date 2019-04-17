Гоффен проиграл Лайовичу во втором раунде турнира в Монте-Карло

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло бельгийский теннисист Давид Гоффен, посеянный под 16-м номером, в двух сетах уступил сербу Душану Лайовичу со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.
28-летний уроженец Белграда выполнил 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из восьми. Гоффен не подавал навылет, допустил 5 двойных ошибок и сделал 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Лайович поборется с австрийцем Домиником Тимом (4), который ранее выиграл у словака Мартина Клижана.
Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Испанец Рафаэль Надаль является действующим победителем этих соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.
17 апреля 2019 года, среда. 18:15 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
48
Душан Лайович
Д. Лайович
2 : 0
21
Давид Гоффен
Д. Гоффен
|1
|2
|3
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|6
|6
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|3
|4
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.