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Гоффен проиграл Лайовичу во втором раунде турнира в Монте-Карло

Гоффен проиграл Лайовичу во втором раунде турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло бельгийский теннисист Давид Гоффен, посеянный под 16-м номером, в двух сетах уступил сербу Душану Лайовичу со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.

28-летний уроженец Белграда выполнил 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из восьми. Гоффен не подавал навылет, допустил 5 двойных ошибок и сделал 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Лайович поборется с австрийцем Домиником Тимом (4), который ранее выиграл у словака Мартина Клижана.

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Испанец Рафаэль Надаль является действующим победителем этих соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.

17 апреля 2019 года, среда. 18:15 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
Душан Лайович
48
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
2 : 0
Давид Гоффен
21
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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