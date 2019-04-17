Гоффен проиграл Лайовичу во втором раунде турнира в Монте-Карло

Во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло бельгийский теннисист Давид Гоффен, посеянный под 16-м номером, в двух сетах уступил сербу Душану Лайовичу со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.

28-летний уроженец Белграда выполнил 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из восьми. Гоффен не подавал навылет, допустил 5 двойных ошибок и сделал 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Лайович поборется с австрийцем Домиником Тимом (4), который ранее выиграл у словака Мартина Клижана.

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Испанец Рафаэль Надаль является действующим победителем этих соревнований. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.