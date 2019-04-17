Хачанов, Медведев и Рублёв включены в заявку на «Ролан Гаррос»

Стал известен заявочный список теннисистов на «Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции состоится с 26 мая по 9 июня.

Как сообщает пресс-служба соревнований, всего заявлены 104 спортсмена. Ещё 16 теннисистов попадут в основную сетку через квалификацию, а восемь человек получат «уайлд-кард». В список участников включён швейцарец Роджер Федерер, который не выступал на «РГ» с 2015 года. Россию представят Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

У мужчин действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

Напомним, по сравнению с прошлым сезоном общий призовой фонд турнира увеличился на 8,62% и составил € 42,661 млн. Победитель соревнований в одиночном разряде получит € 2,3 млн.