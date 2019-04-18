Эверт: Осака может быть чемпионкой ещё много лет

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт оценила прорыв японки Наоми Осаки, которая к 21 году выиграла уже два мэйджора и стала первой ракеткой мира.

«Обычно теннисистки, выигрывающие свой первый турнир „Большого шлема“, на следующем мэйджоре вылетают рано. Наоми же вновь покорила мир. Если бы она проявила слабость, никто бы и глазом не повёл. Её победа на US Open всё равно оставалась бы главным моментом. Но нет, Осака контролировала свой разум и позволила своей силе сделать всю работу. Она выиграла ещё один турнир „Большого шлема“.

Никто лучше не представляет собой более глобального, мультикультурного будущего, чем эта честная, вежливая, самокритичная теннисная сила. Она может быть чемпионкой ещё много лет", — приводит слова Эверт Time.