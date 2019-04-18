Циципас — о Медведеве: есть соперники, которые очень сильно хотят победить меня

Грек Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«Есть игроки, которые очень сильно хотят победить меня, хотят получить кусок славы, к которой я стремлюсь. Сохранять концентрацию нелегко, но, когда я выйду на корт, ничто меня не остановит. Я чувствую, что могу отлично играть на грунте.

Даниил играет не так, как другие теннисисты. У него отличная подача. Он может подавать по-настоящему агрессивно, так что принимать будет сложно. Ему нравится играть немного за задней линией. С его ростом он здорово обороняется. Мне нужно будет каждый удар выполнять так, будто соперника нет вообще", — цитирует Циципаса официальный сайт тура.

Игра состоится сегодня, 18 апреля. По личным встречам впереди Даниил — 3-0.