Павлюченкова: в матче с Италией будем придерживаться своей определённой игры

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от жеребьёвки, которая определила порядок выхода теннисисток на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Италии.

«К сожалению, я плохо знаю этих девочек, но у нас ещё есть полдня подготовиться. В любом случае у нас есть своя определённая игра, которой мы будем придерживаться, и уже потом по ходу какие-то тактические детали подкорректируем», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Завтра, 20 апреля, в 14:30 первыми на корт выйдут Анастасия Потапова и Мартина Тревизан, следом сыграют Анастасия Павлюченкова и Жасмин Паолини.

21 апреля матчи начнутся в 14:00. Сначала две одиночки — Павлюченкова – Тревизан и Потапова – Паолини, а затем парная комбинация, на которую номинированы Дарья Касаткина/Наталья Вихлянцева – Элизабетта Коччаретто/Сара Эррани.

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