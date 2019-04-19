Андреев: Fed Cup — особый турнир. Здесь каждый может сыграть лучше, чем обычно

Капитан сборной России Игорь Андреев прокомментировал результаты жеребьёвки, которая определила порядок выхода теннисисток на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой Италии.

«Жеребьёвка – это в принципе формальность. Кто будет играть первым, кто вторым – разницы особой нет. Что касается состава Италии, то мы на такой надеялись, но не рассчитывали. Было понятно, что Джорджи последние несколько месяцев не так много играла, её что-то беспокоит. Наверное, травма до сих пор не прошла. Но всё равно не стоит забывать, что Кубок Федерации или Кубок Дэвиса – это особые турниры. Здесь каждый может сыграть лучше, чем играет на простых турнирах. Поэтому настраиваться нужно серьёзно и хорошо готовиться.

Выбор грунтового покрытия объясняется тем, что мы больше отталкивались от себя. Уже начался грунтовый сезон, и игрокам было бы трудно переходить сейчас на хард, а потом снова начинать готовиться к грунту.

Все воскресные заявки надо воспринимать как предварительные. Надо смотреть, как будет развиваться матч в субботу. Я считаю, что у нас все могут сыграть и одиночку, и пару.

Как я уже сказал, недооценивать никого нельзя, здесь каждый может сыграть лучше, чем на личных турнирах. Поэтому готовиться надо максимально серьёзно.

Безусловно, это важный матч. В Кубке Федерации не бывает неважных матчей. Думаю, все хотят вернуться в Мировую группу и всё для этого делают, поэтому мы будем стараться играть лучше, насколько это возможно», — передаёт слова Андреева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

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