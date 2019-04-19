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Остапенко уступила Петкович в матче Кубка Федерации

Остапенко уступила Петкович в матче Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Латвийская теннисистка Елена Остапенко проиграла свой первый матч в рамках плей-офф Мировой группы II в Кубке Федерации. В двух партиях она уступила представительнице Германии Андреа Петкович – 5:7, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. На счету Остапенко 1 эйс, 8 двойных ошибок и 6 брейков. Её соперница отметилась 3 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 8 реализованными брейк-пойнтами.

Напомним, сборные Латвии и Германии соревнуются за право остаться в Мировой группе командного турнира.

Во втором матче игрового дня представительница Латвии Диана Марцинкевич сыграет с немкой Юлией Гёргес. Стоит отметить, что лидер сборной Германии Анжелика Кербер пропускает матчи из-за болезни.

19 апреля 2019 года, пятница. 16:10 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. Плей-офф
Матч окончен
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
0 : 2
Андреа Петкович
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
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