Остапенко уступила Петкович в матче Кубка Федерации

Латвийская теннисистка Елена Остапенко проиграла свой первый матч в рамках плей-офф Мировой группы II в Кубке Федерации. В двух партиях она уступила представительнице Германии Андреа Петкович – 5:7, 4:6.



Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. На счету Остапенко 1 эйс, 8 двойных ошибок и 6 брейков. Её соперница отметилась 3 подачами навылет, 6 двойными ошибками и 8 реализованными брейк-пойнтами.



Напомним, сборные Латвии и Германии соревнуются за право остаться в Мировой группе командного турнира.



Во втором матче игрового дня представительница Латвии Диана Марцинкевич сыграет с немкой Юлией Гёргес. Стоит отметить, что лидер сборной Германии Анжелика Кербер пропускает матчи из-за болезни.