Сербский теннисист Душан Лайович прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований категории «Мастерс» в Монте-Карло. В двух партиях он обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:4, 7:5.
«Чувствую настоящее облегчение – я доказал себе, что могу это сделать. Турнир ещё не закончен, но я чрезвычайно счастлив и доволен тем, как я играю на этой неделе
Быть в полуфинале такого сильного турнира, это действительно большой заряд уверенности, и я надеюсь, что это станет не единственным подобным турниром в моём исполнении. Сегодня я пытался навязать свою игру Лоренцо. Это получилось, ведь было видно, что ему было достаточно тяжело выигрывать очки», – цитирует Лайовича официальный сайт АТР.
За выход в крупнейший для себя финал Лайович поборется с россиянином Даниилом Медведевым.
Лайович: чувствую настоящее облегчение – я доказал себе, что могу это сделать