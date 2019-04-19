Лайович: чувствую настоящее облегчение – я доказал себе, что могу это сделать

Сербский теннисист Душан Лайович прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований категории «Мастерс» в Монте-Карло. В двух партиях он обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:4, 7:5.



«Чувствую настоящее облегчение – я доказал себе, что могу это сделать. Турнир ещё не закончен, но я чрезвычайно счастлив и доволен тем, как я играю на этой неделе



Быть ​​в полуфинале такого сильного турнира, это действительно большой заряд уверенности, и я надеюсь, что это станет не единственным подобным турниром в моём исполнении. Сегодня я пытался навязать свою игру Лоренцо. Это получилось, ведь было видно, что ему было достаточно тяжело выигрывать очки», – цитирует Лайовича официальный сайт АТР.



За выход в крупнейший для себя финал Лайович поборется с россиянином Даниилом Медведевым.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.