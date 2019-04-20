Фоньини обыграл Надаля в полуфинале турнира в Монте-Карло

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (13) в 1/2 финала турнира в Монте-Карло (Монако) переиграл посеянного под вторым номером испанца Рафаэля Надаля– 6:4, 6:2. Счёт личных встреч в последних 10 матчах — 7:3 в пользу Надаля.



Поединок продлился 1 час 37 минут. Фоньини один раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Надаля ни одного эйса, две двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из четырёх.



В финале Фоньини сыграет с сербом Душаном Лайовичем, обыгравшим россиянина Даниила Медведева – 7:5, 6:1. Поединок состоится 21 апреля в 12:00 мск.



Действующим чемпионом турнира в Монте-Карло является Рафаель Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.