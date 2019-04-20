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Фоньини обыграл Надаля в полуфинале турнира в Монте-Карло

Фоньини обыграл Надаля в полуфинале турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (13) в 1/2 финала турнира в Монте-Карло (Монако) переиграл посеянного под вторым номером испанца Рафаэля Надаля– 6:4, 6:2. Счёт личных встреч в последних 10 матчах — 7:3 в пользу Надаля.

Поединок продлился 1 час 37 минут. Фоньини один раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Надаля ни одного эйса, две двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из четырёх.

В финале Фоньини сыграет с сербом Душаном Лайовичем, обыгравшим россиянина Даниила Медведева – 7:5, 6:1. Поединок состоится 21 апреля в 12:00 мск.

Действующим чемпионом турнира в Монте-Карло является Рафаель Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори.

20 апреля 2019 года, суббота. 16:40 МСК
Монте-Карло. 1/2 финала
Матч окончен
Фабио Фоньини
18
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
2 : 0
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
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