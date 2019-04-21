Тревизан: россиянки имеют больше опыта и привыкли играть важные матчи

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан после поражения со счётом 4:6, 3:6 в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с Анастасией Павлюченковой прокомментировала ход поединка.



«В целом я хорошо играла, сожалею о результате. Были отдельные моменты, когда уровень моей игры понизился, а она наоборот добавила, повысила уровень своей игры. На холодную голову, я думаю, когда буду вспоминать об этом матче, буду удовлетворена уровнем, который показала.



Ничего особенного не произошло во втором сете, просто эти игроки (россиянки) имеют больше опыта и привыкли играть важные матчи, умеют управлять собой, управлять ходом матча в важных моментах. Нужно проявлять больше терпения, больше нарабатывать опыта именно розыгрыша этих важных ключевых моментов.



Стратегически на матч со второй Анастасией было всё то же самое запланировано. Я в принципе стратегический план выполнила, но, как уже сказала, нужно научиться управлять ключевыми розыгрышами, которые встречаются в такого рода поединках», — передаёт слова Тревизан корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.