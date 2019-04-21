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Фоньини обыграл Лайовича в финале турнира в Монте-Карло

Фоньини обыграл Лайовича в финале турнира в Монте-Карло
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини стал победителем турнира в Монте-Карло. В финале он одолел серба Душана Лайовича со счётом 6:3, 6:4. Фоньини стал восьмым игроком, выигравшим турнир категории «Мастерс 1000» за последние 17 лет.

«Если бы вы сказали мне в начале недели, что я дойду до финала и буду играть в воскресенье, я бы рассмеялся вам в лицо. Но это невероятный спорт», — заявил перед финалом итальянец.

В полуфинале Фоньини обыграл многократного победителя турнира Рафаэля Надаля – 6:4, 6:2. И перед этой встречей бравировал не менее громкими словами.

«Что могу сделать против него? Я должен его убить! Мне нечего терять, я люблю поединки подобного характера. Я проиграл ему больше, чем выиграл. Но, думаю, моя игра сейчас достаточно хороша, чтобы заставить его попотеть. Он тоже знает, что я могу навязать ему борьбу», — сказал Фоньини.

21 апреля 2019 года, воскресенье. 15:45 МСК
Монте-Карло. Финал
Матч окончен
Душан Лайович
48
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
0 : 2
Фабио Фоньини
18
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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