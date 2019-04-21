Фоньини обыграл Лайовича в финале турнира в Монте-Карло

Итальянский теннисист Фабио Фоньини стал победителем турнира в Монте-Карло. В финале он одолел серба Душана Лайовича со счётом 6:3, 6:4. Фоньини стал восьмым игроком, выигравшим турнир категории «Мастерс 1000» за последние 17 лет.



«Если бы вы сказали мне в начале недели, что я дойду до финала и буду играть в воскресенье, я бы рассмеялся вам в лицо. Но это невероятный спорт», — заявил перед финалом итальянец.



В полуфинале Фоньини обыграл многократного победителя турнира Рафаэля Надаля – 6:4, 6:2. И перед этой встречей бравировал не менее громкими словами.



«Что могу сделать против него? Я должен его убить! Мне нечего терять, я люблю поединки подобного характера. Я проиграл ему больше, чем выиграл. Но, думаю, моя игра сейчас достаточно хороша, чтобы заставить его попотеть. Он тоже знает, что я могу навязать ему борьбу», — сказал Фоньини.