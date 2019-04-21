17-летняя Коваль дебютировала за сборную России в матче Кубка Федерации

После досрочной победы сборной России над командой Италии в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации было принято решение провести парную встречу. 18-летняя россиянка Анастасия Потапова и 17-летняя дебютантка Влада Коваль сыграли с опытными итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Хозяйки корта одержали победу со счётом 4:6, 6:3, 10:7.

Россиянки подали 2 эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 8. На счету итальянок 12 ошибок на подаче и 4 брейка.

Таким образом, итоговый счёт матча Россия – Италия стал 4-0.

Ранее Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова выиграли три одиночные встречи, досрочно вернув женскую сборную России в Мировую группу II Кубка Федерации.