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17-летняя Коваль дебютировала за сборную России в матче Кубка Федерации

17-летняя Коваль дебютировала за сборную России в матче Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

После досрочной победы сборной России над командой Италии в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации было принято решение провести парную встречу. 18-летняя россиянка Анастасия Потапова и 17-летняя дебютантка Влада Коваль сыграли с опытными итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Хозяйки корта одержали победу со счётом 4:6, 6:3, 10:7.

Россиянки подали 2 эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 8. На счету итальянок 12 ошибок на подаче и 4 брейка.

Таким образом, итоговый счёт матча Россия – Италия стал 4-0.

Ранее Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова выиграли три одиночные встречи, досрочно вернув женскую сборную России в Мировую группу II Кубка Федерации.

21 апреля 2019 года, воскресенье. 16:05 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа II. Плей-аут
Матч окончен
Влада Коваль
Россия
Влада Коваль
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
В. Коваль А. Потапова
2 : 1
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
С. Эррани Я. Паолини
1 2 3
           
4 6 10
6 3 7
           
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